Изменения произошли 1 ноября

Россияне и белорусы, попадая в соседнюю страну, станут меньше платить за роуминг. С 1 ноября Россия и Белоруссия постепенно начала уменьшать тарифы. Об этом сообщило Минцифры РФ.

До конца этого года за интерконнект на территории Союзного государства люди будут выкладывать не 30, а 1,5 центов за минуту, передает РЕН ТВ.

Во время тестового периода, то есть до начала 2021-го, операторы двух стран решат все вопросы совместного взаимодействия. Четыре самых крупных оператора РФ с этого месяца начнут использовать новые расценки в тестовом режиме.