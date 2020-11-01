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Россияне и белорусы, попадая в соседнюю страну, станут меньше платить за роуминг. С 1 ноября Россия и Белоруссия постепенно начала уменьшать тарифы. Об этом сообщило Минцифры РФ.
До конца этого года за интерконнект на территории Союзного государства люди будут выкладывать не 30, а 1,5 центов за минуту, передает РЕН ТВ.
Во время тестового периода, то есть до начала 2021-го, операторы двух стран решат все вопросы совместного взаимодействия. Четыре самых крупных оператора РФ с этого месяца начнут использовать новые расценки в тестовом режиме.
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