Сделка состоялась летом

Журналисты выяснили, что дочь экс-полковника Сергея Скрипаля Юлия продала свою квартиру в Москве. С августа 2020-го владелицей жилья считается некая Татьяна, которая якобы была специалистом Росимущества. Однако проживает в квартире ее сын Валерий.

Мужчина, как выяснили журналисты, дружит с Гульнарой, приятельницей Юлии Скрипаль. Издание "Московский комсомолец" узнало, что Гульнара, а также Валерий были в Англии в прошлом году. Коммуналку все это время оплачивал некий мужчина с фамилией, как у Валерия. Журналисты предположили, что это и был он. Комментарий по этому поводу он давать не стал.

Соседи рассказали, что в квартире парень проживает постоянно. Племянница шпиона Виктория Скрипаль в разговоре с изданием возмутилась продажей квартиры, напомнив о том, что ухаживает за больной матерью дяди. Виктория негодует, что Скрипали продали квартиру и радуются жизни, а матери Сергей никак не помогает. Хотя она и подчеркнула, что ничего от них не требует.

"Пусть отдыхают, это их право. И Бог им судья. Время оно такое, всё расставляет на места", – заявила Виктория, добавив, что мать дяди постоянно диктует ей письмо для сына.

Однако представитель племянницы экс-полковника ГРУ Юлия Вербицкая указала на то, что ситуация может оказаться совсем другой. Она отметила, что до сих пор никто не знает, живы ли Скрипали, а если да, то свободны ли в своих действиях. Если же Юлия и Сергей умерли, либо недееспособны, то все сделки с имуществом можно будет оспорить.

Сергей Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери весной 2018 года. Лондон заявил, что шпиона и его наследницу отравили "Новичком". Великобритания, обвинившая Россию в причастности к этому преступлению, так и не предоставила доказательств. Что стало со Скрипалями доподлинно неизвестно. Лондон сообщал, что они пришли в себя. Однако лишь Юлия однажды выступила с обращением.