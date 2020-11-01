Дочь Скрипаля избавилась от имущества в Москве

Дочь Скрипаля избавилась от имущества в Москве
Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: ukr.media/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сделка состоялась летом

Журналисты выяснили, что дочь экс-полковника Сергея Скрипаля Юлия продала свою квартиру в Москве. С августа 2020-го владелицей жилья считается некая Татьяна, которая якобы была специалистом Росимущества. Однако проживает в квартире ее сын Валерий.  

Мужчина, как выяснили журналисты, дружит с Гульнарой, приятельницей Юлии Скрипаль. Издание "Московский комсомолец" узнало, что Гульнара, а также Валерий были в Англии в прошлом году. Коммуналку все это время оплачивал некий мужчина с фамилией, как у Валерия. Журналисты предположили, что это и был он. Комментарий по этому поводу он давать не стал. 

Соседи рассказали, что в квартире парень проживает постоянно. Племянница шпиона Виктория Скрипаль в разговоре с изданием возмутилась продажей квартиры, напомнив о том, что ухаживает за больной матерью дяди. Виктория негодует, что Скрипали продали квартиру и радуются жизни, а матери Сергей никак не помогает. Хотя она и подчеркнула, что ничего от них не требует. 

"Пусть отдыхают, это их право. И Бог им судья. Время оно такое, всё расставляет на места", – заявила Виктория, добавив, что мать дяди постоянно диктует ей письмо для сына.  

Однако представитель племянницы экс-полковника ГРУ Юлия Вербицкая указала на то, что ситуация может оказаться совсем другой. Она отметила, что до сих пор никто не знает, живы ли Скрипали, а если да, то свободны ли в своих действиях. Если же Юлия и Сергей умерли, либо недееспособны, то все сделки с имуществом можно будет оспорить. 

Сергей Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери весной 2018 года. Лондон заявил, что шпиона и его наследницу отравили "Новичком". Великобритания, обвинившая Россию в причастности к этому преступлению, так и не предоставила доказательств. Что стало со Скрипалями доподлинно неизвестно. Лондон сообщал, что они пришли в себя. Однако лишь Юлия однажды выступила с обращением. 

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Полина ИВАНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Армения взмолилась о помощи: Пашинян написал Путину

Премьер обеспокоен приближением боевых действий к границам страны

В день гибели малайзийского "Боинга" в Донбассе находился украинский "Бук"

Фигурант судебного процесса назвал свидетелей гибели самолета несуществующими людьми

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей