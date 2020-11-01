Проблему повышенной влажности можно решить двумя способами

Наличие погреба заметно упрощает жизнь многих хозяек: помещение идеально подходит для хранения урожая картофеля и лука, а также закруток на зиму. Однако из-за повышенной влажности воздуха на потолке зачастую образуется конденсат, что приводит к появлению плесени, а следовательно – порче запасов.

Как избавиться от плесени в погребе

Капли на потолке подвальных помещений появляются либо из-за разницы температур, либо из-за отсутствия вентиляции. Именно поэтому нужно устранить эти проблемы, если не удалось учесть все нюансы во время строительства погреба.

Чтобы избавиться от резкого перепада температур, потолок необходимо утеплить. Для этого подойдет пенопласт или экструдированный пенополистирол. Поверхность нужно обработать гидроизоляционным составом, а затем проложить утеплитель.

Второй шаг – проверка вентиляции. Циркуляцию воздуха можно наладить с помощью двух труб: одну их них лучше расположить под потолком, а другую установить на уровне пола. Так помещение будет проветриваться, что решит проблему конденсата.

Ранее "Утро.ру" рассказало, где еще можно хранить овощи зимой, если нет погреба.