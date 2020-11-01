Смешные анекдоты на 2 ноября

Начните неделю с подборки забавных шуток от "Утро.ру"

Эх, вот раньше как было: достаешь осенью из шкафа куртку, а в кармане 100 рублей. Вчера достаю, а там – маска с весны ждет.





Останавливает инспектор ГИБДД машину:

– Добрый день! Вы нарушили правила, сильно превысив скорость. Если сможете дать объяснение, которое я прежде не слышал, то штрафовать я вас не буду.

– Три года назад моя супруга ушла от меня к сотруднику полиции. Когда я увидел, что меня преследуют на машине, то испугался: вдруг вы хотите мне вернуть бывшую.

– Проезжайте, хорошего пути!





Подруга выходила замуж, само собой, устроили ей девичник. Муж отпустил, но с одним условием: дома должна быть не позже двенадцати. Вечер прошел восхитительно, но вернулась я позже обещанного.

Еле слышно захожу в квартиру, кукушка в это время прокричала четыре раза. Не растерявшись, я прокуковала еще восемь и легла под одеяло.

Утром муж во время завтрака выдает:

– Знаешь, похоже нам пора менять часы. Ночью, когда ты пришла, кукушка появилась четыре раза. Затем выругалась, покуковала еще шесть, рассмеялась и, просигналив оставшиеся разы, споткнулась и упала на пол.





Стоят у банкомата женщина с пятилетним сыном:

– Сейчас, Сашенька, денежку возьмем и пойдем тебе игрушку купим.

Банкомат выдает купюры, удивленный ребенок дергает маму на рукав и тихо спрашивает:

– В этой коробке что, папа сидит?