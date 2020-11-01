Смешные анекдоты на 2 ноября

Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
– Добрый день! Вы нарушили правила, сильно превысив скорость. Если сможете дать объяснение, которое я прежде не слышал, то штрафовать я вас не буду.
– Три года назад моя супруга ушла от меня к сотруднику полиции. Когда я увидел, что меня преследуют на машине, то испугался: вдруг вы хотите мне вернуть бывшую.
– Проезжайте, хорошего пути!
Еле слышно захожу в квартиру, кукушка в это время прокричала четыре раза. Не растерявшись, я прокуковала еще восемь и легла под одеяло.
Утром муж во время завтрака выдает:
– Знаешь, похоже нам пора менять часы. Ночью, когда ты пришла, кукушка появилась четыре раза. Затем выругалась, покуковала еще шесть, рассмеялась и, просигналив оставшиеся разы, споткнулась и упала на пол.
– Сейчас, Сашенька, денежку возьмем и пойдем тебе игрушку купим.
Банкомат выдает купюры, удивленный ребенок дергает маму на рукав и тихо спрашивает:
– В этой коробке что, папа сидит?
Ереван в любой момент может обратиться к ОДКБ
Фигурант судебного процесса назвал свидетелей гибели самолета несуществующими людьми