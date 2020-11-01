Чтобы победить непрошенных гостей, химические средства применять не обязательно

Появление насекомых в доме всегда становится большой проблемой, тем более что избавиться от непрошенных гостей не так просто. Чаще всего муравьи заводятся в квартирах из-за неубранных продуктов или скопившейся грязной посуды.

Средство от муравьев с борной кислотой

Избавиться от насекомых можно несколькими способами, причем пользоваться химическими средствами вовсе не обязательно. Первый метод – посыпать муравьиные тропы борной кислотой.

Как избавиться от муравьев с помощью сахарного сиропа

Решить проблему также можно, поставив в блюдцах сахар и мед, разведенные в воде. Сладкая жидкость привлечет муравьев, которые тут же будут тонуть в расставленных ловушках.

Эфирные масла против муравьев

Еще одно народное средство – смесь из масел мяты и лаванды. Понадобится по 10 капель, которые нужно смешать с 30 мл спирта. Полученным средством нужно обработать места обитания насекомых.

Когда проблема будет решена, пол можно протереть слабым раствором уксуса – это отпугнет других насекомых. Но самое главное средство в борьбе с муравьями – чистота в доме. Хозяйки советуют чаще мыть пол и не оставлять продукты и мусор на видном месте.

Ранее "Утро.ру" также поделилось народными средствами по борьбе с тараканами.