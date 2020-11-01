Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Армению о готовности идти до конца в карабахском конфликте. Джо Байден рассказал, почему Дональд Трамп не возражает Владимиру Путину. Что еще нужно знать о событиях воскресенья – в нашем материале.

Политика

В Армении объяснили, почему премьер страны Никол Пашинян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь организовать консультации по обеспечению безопасности. В Ереване подчеркнули, что этим в любом случае занялись бы военные двух государств.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев же считает, что Армения не имела оснований так поступать. По его словам, Ереван тем самым признал поражение в конфликте.

Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что его соперник Дональд Трамп боится возражать российскому коллеге Владимиру Путину.

Эксперт предположил, что в случае победы Байдена Россия сможет поставить Польшу, которая в последнее время то и дело делает выпады против Москвы, на место.

Тем временем американские политологи отмечают бесполезность санкций против РФ и призывают Запад действовать жестче.

Жизнь

Стало известно, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия продала свою квартиру в Москве. Теперь у семьи нет имущества в России.

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