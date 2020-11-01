Что случилось сегодня: последние новости на 1 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 1 ноября
Джо Байден. Фото: Kevin Dietsch - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Главные события в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предупредил Армению о готовности идти до конца в карабахском конфликте. Джо Байден рассказал, почему Дональд Трамп не возражает Владимиру Путину. Что еще нужно знать о событиях воскресенья – в нашем материале. 

Политика

  • В Армении объяснили, почему премьер страны Никол Пашинян обратился к российскому лидеру Владимиру Путину с просьбой помочь организовать консультации по обеспечению безопасности. В Ереване подчеркнули, что этим в любом случае занялись бы военные двух государств. 
  • Президент Азербайджана Ильхам Алиев же считает, что Армения не имела оснований так поступать. По его словам, Ереван тем самым признал поражение в конфликте. 
  • Кандидат в президенты США Джо Байден заявил, что его соперник Дональд Трамп боится возражать российскому коллеге Владимиру Путину. 
  • Эксперт предположил, что в случае победы Байдена Россия сможет поставить Польшу, которая в последнее время то и дело делает выпады против Москвы, на место. 
  • Тем временем американские политологи отмечают бесполезность санкций против РФ и призывают Запад действовать жестче. 

Жизнь

  • Стало известно, что дочь экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия продала свою квартиру в Москве. Теперь у семьи нет имущества в России. 

Шоу-бизнес

  • Телеведущая Ольга Кабо развелась со вторым мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым после 11 лет брака. 
  • Актриса Оксана Коростышевская оказалась в центре скандала – ее отправили в наркоцентр сдавать анализы после того, как ее машину остановили полицейские. 
  • Известный певец 1990-х Андрей Губин уже два месяца не выходит на связь с друзьями. 
Полина ИВАНОВА

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