Финал конкурса "Большая перемена" начался в Крыму

Имена победителей объявят 3 ноября

Церемония открытия финала конкурса "Большая перемена" в рамках проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей" состоялась 1 ноября в МДЦ "Артек". Его финалистами стали 1200 российских школьников.

Участников поприветствовал первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко:

"Спасибо за то, что, участвуя в конкурсе, вы уже меняете жизнь, не только свою, но и жизнь окружающих. Вы помогали тем, кто этой весной и летом нуждался в помощи, поздравляли ветеранов с 75-летием Победы, приносили реальную помощь своим городам и поселкам, своей стране. Будущее России зависит от вас! И глядя на вас, я понимаю, что нас ждет прекрасное будущее!"

Помощник президента Андрей Фурсенко также обратился к финалистам, призвав их начинать строить будущее уже сейчас. Он также заверил участников в успехе, ведь они уже сделали первые верные шаги:

"Мы сегодня много говорим о будущем, и это – ваше будущее! Но начать строить его должны вы сами, а мы вам в этом можем помочь".

С напутственной речью также выступил генеральный директор ГК "Росатом" Алексей Лихачев. Он отметил, что российская атомная промышленность ждет школьников, от которых, несомненно, будет зависеть будущее нашей страны. Финалистов "Большой перемены" также поздравили космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков.

Алексей Комиссаров, генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", заявил, что главной задачей конкурса было создание такой платформы, где российские школьники могли бы не только побороться за главный приз, но и определиться с будущей профессией.

"Глядя на вас, можно уверенно сказать, что вы – целое сообщество талантливых, целеустремленных ребят. Вы приехали из разных регионов нашей страны, вы все такие разные, но у вас есть одно очень важное сходство – желание развиваться и достигать новых целей",

– обратился Алексей Комиссаров к конкурсантам.

На открытии мероприятия присутствовали также председатель правления "Сбербанка" Герман Греф, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев, генеральный директор АНО "Центр развития культурных инициатив" Сергей Першин, представители партнеров конкурса и ректоры ведущих университетов.

Мероприятие прошло очно, но все правила санитарно-эпидемиологической безопасности были соблюдены. Мотивационные речи и встречи со школьниками в "Артеке" пройдут с 1 по 4 ноября. В формате форсайт-сессий финалисты будут работать по шести направлениям и спроектируют "Город будущего".

Резиденты "Тавриды" подготовили для конкурсантов развлекательную программу. Кроме того, в работе площадки примет участие популярная певица Клава Кока.

Итоги конкурса будут объявлены 3 ноября. Победителями станут 300 учащихся 9-10 классов и 300 учеников 11 класса, которые получат приз в размере 1 млн руб. на оплату обучения в вузе. Учащиеся 9 и 10 классов получат 200 тыс. руб. на дополнительное образование. Кроме того, всем 1200 финалистам гарантированы путевки в "Артек", а 20 лучших школ смогут получить по 2 млн руб. на техническое оснащение.

Всего в конкурсе "Большая перемена" приняли участие более 1 млн школьников. Его цель – дать возможность каждому подростку проявить себя и найти свои сильные стороны. Организаторами стали АНО "Россия – страна возможностей", проект "ПроеКТОриЯ", Российское движение школьников и ФГБУ "Роспатриотцентр".