Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
Несколько дней назад Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции. В какой-то момент президенту передали записку, которую он прочитал и тут же убрал в карман пиджака. Что было в послании российскому лидеру, выяснили журналисты.
Кадры из нового выпуска "Москва. Кремль. Путин" опубликовал Павел Зарубин в "Инстаграм". Содержание записки тут же заинтересовало зрителей, однако на самом деле в ней не было ничего секретного – президенту просто напомнили о беседе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.
"В 19:00 телефонный разговор с Эрдоганом",
– гласил текст на листке бумаги. Как отмечает "Царьград", после видеоконференции Путин тут же взялся за телефонную трубку, чтобы пообщаться с главой Турции.
Напомним, что сейчас отношения России и Турции обострились на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. При этом некоторые считают, что Москва больше не готова давать Анкаре время на решение вопросов по Сирии.
Ереван в любой момент может обратиться к ОДКБ
Фигурант судебного процесса назвал свидетелей гибели самолета несуществующими людьми