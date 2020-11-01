Путину передали записку на совещании: стало известно содержание послания

Путину передали записку на совещании: стало известно содержание послания
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российскому президенту напомнили о важном разговоре

Несколько дней назад Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству в режиме видеоконференции. В какой-то момент президенту передали записку, которую он прочитал и тут же убрал в карман пиджака. Что было в послании российскому лидеру, выяснили журналисты.

Кадры из нового выпуска "Москва. Кремль. Путин" опубликовал Павел Зарубин в "Инстаграм". Содержание записки тут же заинтересовало зрителей, однако на самом деле в ней не было ничего секретного – президенту просто напомнили о беседе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.

"В 19:00 телефонный разговор с Эрдоганом",

– гласил текст на листке бумаги. Как отмечает "Царьград", после видеоконференции Путин тут же взялся за телефонную трубку, чтобы пообщаться с главой Турции.

Напомним, что сейчас отношения России и Турции обострились на фоне конфликта в Нагорном Карабахе. При этом некоторые считают, что Москва больше не готова давать Анкаре время на решение вопросов по Сирии.

Карина СИРАЗОВА

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