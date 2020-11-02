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В России началась сокращенная рабочая неделя.
Выходной ждет жителей страны в честь Дня народного единства, который отмечают в среду, 4 ноября, напоминает РИА "Новости". Продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, сократят на час, передает "МИР24".
Однако из-за пандемии коронавируса в Москве все массовые мероприятия, запланированные к празднику, пришлось отменить, передает канал "360".
Ранее стало известно, как россияне будут отдыхать в будущем 2021 году.
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