Дополнительный выходной будет в среду

В России началась сокращенная рабочая неделя.

Выходной ждет жителей страны в честь Дня народного единства, который отмечают в среду, 4 ноября, напоминает РИА "Новости". Продолжительность рабочего дня во вторник, 3 ноября, сократят на час, передает "МИР24".

Однако из-за пандемии коронавируса в Москве все массовые мероприятия, запланированные к празднику, пришлось отменить, передает канал "360".

Ранее стало известно, как россияне будут отдыхать в будущем 2021 году.

