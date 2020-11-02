Кого из россиян ждут массовые увольнения: ответ экспертов

Кого из россиян ждут массовые увольнения: ответ экспертов
Фото: Ulrich Niehoff/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Задуматься о карьере придется юристам и заводским рабочим

Ряд популярных профессий в ближайшие пять лет перестанут быть востребованными у работодателей. Речь, в первую очередь, идет о бухгалтерах и секретарях.

К такому неутешительному для представителей этих сфер деятельности заключению пришли эксперты, подготовившие тематический доклад для Всемирного экономического форума "‎Будущее рынка труда".

По их оценках, именно бухгалтеры возглавят антирейтинг востребованных профессий. Недалеко от них ушли администраторы и секретари. Сотрудникам этих сфер придется нелегко – массовые увольнения могут лишить их заработка, а найти новую работу будет затруднительно, передает издание "Известия".

Кроме того, эксперты прочат проблемы с карьерой торговым представителям и наборщикам данных, а также юристам. Согласно прогнозам, серьезно сократится численность коммивояжеров и заводских рабочих, добавляет URA.RU.

А вот пользоваться популярностью у работодателей будут сотрудники, разбирающиеся в высоких технологиях, связанных с искусственным интеллектом.

О том, что в России грядут массовые увольнения, сообщалось и ранее. Так, по данным аналитиков, сокращать штат будут в каждой пятой компании.

Ольга ФЕДОРОВА

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