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Ряд популярных профессий в ближайшие пять лет перестанут быть востребованными у работодателей. Речь, в первую очередь, идет о бухгалтерах и секретарях.
К такому неутешительному для представителей этих сфер деятельности заключению пришли эксперты, подготовившие тематический доклад для Всемирного экономического форума "Будущее рынка труда".
По их оценках, именно бухгалтеры возглавят антирейтинг востребованных профессий. Недалеко от них ушли администраторы и секретари. Сотрудникам этих сфер придется нелегко – массовые увольнения могут лишить их заработка, а найти новую работу будет затруднительно, передает издание "Известия".
Кроме того, эксперты прочат проблемы с карьерой торговым представителям и наборщикам данных, а также юристам. Согласно прогнозам, серьезно сократится численность коммивояжеров и заводских рабочих, добавляет URA.RU.
А вот пользоваться популярностью у работодателей будут сотрудники, разбирающиеся в высоких технологиях, связанных с искусственным интеллектом.
О том, что в России грядут массовые увольнения, сообщалось и ранее. Так, по данным аналитиков, сокращать штат будут в каждой пятой компании.
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