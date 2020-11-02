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Перед тем как приступать к избавлению от неприятных запахов в шкафу, важно понять, почему они появились. Причин может быть несколько. "Утро.ру" назовет их и подскажет способы борьбы.
Если в шифоньере не циркулирует воздух, возникает влажность. Из-за нее там тянет сыростью.
Кроме того, источниками амбре становятся недосушенные и ношеные вещи. Оставшийся на них несвежий запах со временем становится все сильнее, его впитывают другие вещи и стенки шкафа.
"Аромат" могут источать также мелкие частички пыли, мусора и грязи, попавшие в шкаф из комнаты и засевшие в щелях между стенками и полками.
Портит воздух в шифоньере и табачный дым, проникший в волокна ткани одежды курильщика и древесину мебели, если дымят в этом помещении.
Шубы, пледы и другие крупные предметы тоже оставляют неприятный дух в шкафу. Это происходит, если они хранятся там слишком долго..
Как действовать, чтобы избавиться от неприятных запахов
Ранее "Утро.ру" поделилось секретом, как сэкономить на стирке.
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