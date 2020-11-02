Устранить "амбре" из шифоньера не сложно

Перед тем как приступать к избавлению от неприятных запахов в шкафу, важно понять, почему они появились. Причин может быть несколько. "Утро.ру" назовет их и подскажет способы борьбы.

Если в шифоньере не циркулирует воздух, возникает влажность. Из-за нее там тянет сыростью.

Кроме того, источниками амбре становятся недосушенные и ношеные вещи. Оставшийся на них несвежий запах со временем становится все сильнее, его впитывают другие вещи и стенки шкафа.

"Аромат" могут источать также мелкие частички пыли, мусора и грязи, попавшие в шкаф из комнаты и засевшие в щелях между стенками и полками.

Портит воздух в шифоньере и табачный дым, проникший в волокна ткани одежды курильщика и древесину мебели, если дымят в этом помещении.

Шубы, пледы и другие крупные предметы тоже оставляют неприятный дух в шкафу. Это происходит, если они хранятся там слишком долго..

Как действовать, чтобы избавиться от неприятных запахов

Уберите из шкафа все, что там есть. Протрите его внутренние стенки раствором, приготовленным из щепотки соды или 1 ч. л. уксуса (столового или яблочного) и 1 л воды. Всю одежду разложите на части – для того, чтобы одни вещи перестирать, другие - отнести в химчистку. Отставьте шкаф на середину комнаты и вытрите снаружи. Дверцы шифоньера держите открытыми до тех пор, пока все в нем не высохнет полностью. Когда в шкафу запахнет свежестью, в него можно положить и повесить все содержимое. Вещи должны быть тщательно просушены и выглажены.

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