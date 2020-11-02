Школьников привлекла перспектива развиваться в этом направлении

Буквально на днях было объявлено начало регистрации во Всероссийскую киберспортивную школьную лигу. Обучение современному виду спорта организовало Российское движение школьников. Подростки проявляют активное внимание к киберспорту – желание обучаться на этом направлении уже изъявили несколько тысяч учеников школ.

Так, на базе "Артека" проходит финал всероссийского конкурса "Большая перемена". Участников мероприятия привлек размещенный на этой площадке стенд Всероссийской киберспортивной школьной лиги РДШ. Обратил внимание на объект и первый замглавы АП Сергей Кириенко. Высокопоставленный госслужащий оценил интерес школьников к этому виду спорта, а также отметил хорошие перспективы развития данного направления.

Настоящий экскурс в современный вид спорта первому замглавы администрации президента провел юный киберспортсмен Алексей Микушин. Школьник ранее попросил российского лидера Владимира Путина оказать поддержку в развитии данного вида спорта.

Молодой человек объяснил Сергею Кириенко, что киберспорт – это не простая игрушка, а сложный вид спорта, требующий особых навыков. Алексей предложил высокопоставленному госслужащему на себе ощутить возможности кибертренажера, однако Кириенко решил не отнимать такую возможность у огромного числа школьников, столпившихся рядом со стендом.

Сергей Кириенко отметил высокий потенциал развития данного вида спорта.