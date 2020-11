Эдвард Сноуден задумал стать россиянином. Он собрался подавать заявление на получение гражданства РФ, о чем сообщил в соцсети.

Ему тяжело далась длительная разлука с родными и близкими. А теперь они с женой не хотят расставаться с сыном. Поэтому во время пандемии коронавируса решили попросить о российских паспортах, написал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления.

При этом гражданство США он не потеряет. И родившемуся в РФ сыну они с супругой будут прививать американские ценности, отметил Сноуден.

After years of separation from our parents, my wife and I have no desire to be separated from our son. That's why, in this era of pandemics and closed borders, we're applying for dual US-Russian citizenship. https://t.co/cCgT0rr37e