Сноуден намерен получить гражданство РФ

Бывший агент ЦРУ и АНБ принял неожиданное решение

Эдвард Сноуден задумал стать россиянином. Он собрался подавать заявление на получение гражданства РФ, о чем сообщил в соцсети.

Ему тяжело далась длительная разлука с родными и близкими. А теперь они с женой не хотят расставаться с сыном. Поэтому во время пандемии коронавируса решили попросить о российских паспортах, написал экс-сотрудник Центрального разведывательного управления. 

При этом гражданство США он не потеряет. И родившемуся в РФ сыну они с супругой  будут прививать американские ценности, отметил Сноуден.

В 2014 году бывший аналитик ЦРУ и Агентства нацбезопасности получил вид на жительство в нашей стране на три года. Затем его продлили на такой же срок, напоминает телеканал "360".

В 2013-м Эдвард Сноуден обнародовал данные о методах электронной слежки американских спецслужб, в том числе – о нелегальной прослушке. В США его обвинили в нарушении двух статей закона о шпионаже, по каждой из которых ему грозит до десяти лет заключения..

Полина ДОРОЖКИНА

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