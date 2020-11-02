На одном из видео блогер сыграл на пианино с помощью автомата Калашникова

На просторах Сети можно найти много интересного и необычного. Так, известный бразильский музыкант и блогер Vinheteiro решил сыграть гимн СССР с помощью автомата Калашникова. Видео получилось настолько популярным, что пианист решил не останавливаться и снял еще одно похожее видео. Только в этот раз оружие он заменил на серп и молот.

За несколько дней два видео набрали больше двух миллионов просмотров, хотя обычно ролики не столь популярны.

"Русский гимн – одно из самых прекрасных произведений, что я играл. Надеюсь, вам понравится.", – подписал видео музыкант.

В комментариях пользователи оценили креативный подход блогера. "Самое коммунистическое исполнение гимна во всем мире. Ленин был бы доволен", "Круто, теперь ждём пистолет Макарова", "Сыграйте гимн СССР с бутылкой водки", "Сталин: это так прекрасно, я смотрю это уже 5 часов", – пошутили под видеороликом.

Также пользователи социальной сети теперь просят пианисты гимн США бургером из Макдональдса, а гимн Канады – хоккейной клюшкой.

Ранее "Утро.ру" публиковало забавное видео, на котором щенок корги подпевает Фрэнку Оушену.