Смешные анекдоты на 3 ноября

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– Тот, у которого шестеро детей! – ответил отец.
– Не может быть, – засомневался мальчик.
– Имеющий шесть миллионов хочет еще! – последовало объяснение.
– Меня отправляют в армию.
– Как? У тебя же плоскостопие и сколиоз, – удивляются те.
– Сказали, что буду изображать фашиста, – поясняет юноша.
– Как ты вырвалась в ночной клуб? Муж не удерживал?– Я ему в ванну монтажную пену добавила, и это его остановило, – ответила женщина.
– Зато, гляньте, он теперь уже не кашляет: боится, – оправдывается студент.
– Работа для меня всегда праздник, а в праздники же не работают! – отвечает тот.
– Вот не знаю, что подарить жене на день рождения!
– А что она любит о чем мечтает?
– Скорость и полетать.
– Купи метлу! – последовал совет.
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