Смешные анекдоты на 3 ноября

Приколы от "Утро.ру" развеселят утром во вторник

– Какой мужчина больше доволен жизнью – тот, у которого шестеро детей или имеющий шесть миллионов долларов? – спросил сын. – Тот, у которого шестеро детей! – ответил отец. – Не может быть, – засомневался мальчик. – Имеющий шесть миллионов хочет еще! – последовало объяснение.

Окулист просит прибывшего на медкомиссию:

– Прочтите, пожалуйста, нижнюю строчку.

Тот говорит. что не может этого сделать.

Медик сообщает:

– У вас близорукость.

Мужчина возмущается:

– Кошмар! Был неграмотный, а теперь еще и близорукий.

– Прочтите, пожалуйста, нижнюю строчку. Тот говорит. что не может этого сделать. Медик сообщает: – У вас близорукость. Мужчина возмущается: – Кошмар! Был неграмотный, а теперь еще и близорукий. Парень жалуется друзьям:

– Меня отправляют в армию.

– Как? У тебя же плоскостопие и сколиоз, – удивляются те.

– Сказали, что буду изображать фашиста, – поясняет юноша.

Разговаривают две подруги. Одна спрашивает:

– Как ты вырвалась в ночной клуб? Муж не удерживал?

Врач отчитывает практиканта:

– Ты зачем больному дал от кашля не лекарство, а слабительное? Издеваешься?

– Я ему в ванну монтажную пену добавила, и это его остановило, – ответила женщина.

– Зато, гляньте, он теперь уже не кашляет: боится, – оправдывается студент.

– Как встречу тебя, все отдыхаешь. А работаешь когда? – интересуется один приятель у другого.

– Работа для меня всегда праздник, а в праздники же не работают! – отвечает тот.

Мужчина делится со знакомым:

– Вот не знаю, что подарить жене на день рождения!

– А что она любит о чем мечтает?

– Скорость и полетать.

– Купи метлу! – последовал совет.