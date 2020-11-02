Смешные анекдоты на 3 ноября

Смешные анекдоты на 3 ноября
Фото: Markus Brunner/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Приколы от "Утро.ру" развеселят утром во вторник
  •  – Какой мужчина больше доволен жизнью – тот, у которого шестеро детей или имеющий шесть миллионов долларов? – спросил сын.

    – Тот, у которого шестеро детей! – ответил отец.

    – Не может быть, – засомневался мальчик.

    – Имеющий шесть миллионов хочет еще! – последовало объяснение.  

    • Окулист просит прибывшего на медкомиссию:
      – Прочтите, пожалуйста, нижнюю строчку.
      Тот говорит. что не может этого сделать.
      Медик сообщает:
      – У вас близорукость.
      Мужчина возмущается:
      – Кошмар! Был неграмотный, а теперь еще и близорукий. 
    • Парень жалуется друзьям:

    – Меня отправляют в армию.

    – Как? У тебя же плоскостопие и сколиоз, – удивляются те.

    – Сказали, что буду изображать фашиста, – поясняет юноша.

    • Разговаривают две подруги. Одна спрашивает:

    – Как ты вырвалась в ночной клуб? Муж не удерживал?

    – Я ему в ванну монтажную пену добавила, и это его остановило, – ответила женщина.
    •  Врач отчитывает практиканта:
      – Ты зачем больному дал от кашля не лекарство, а слабительное? Издеваешься?

    – Зато, гляньте, он теперь уже не кашляет: боится, – оправдывается студент.

    • – Как встречу тебя, все отдыхаешь. А работаешь когда? – интересуется один приятель у другого.

    – Работа для меня всегда праздник, а в праздники же не работают!  – отвечает тот.

    • Мужчина делится со знакомым:

    – Вот не знаю, что подарить жене на день рождения!
    – А что она любит о чем мечтает?
    – Скорость и полетать.
    – Купи метлу! – последовал совет.

    Полина ДОРОЖКИНА

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