Ад во Франции: россияне попали под двойной удар

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
После серии терактов выходцы из РФ обрадовались возможности отсидеться дома на карантине

Люди во Франции в одночасье оказались лишены привычного образа жизни. Серия терактов подвигла власти объявить высший уровень террористической угрозы в стране, который совпал с жесткими антикоронавирусными мерами. Но в отличие от граждан других европейских стран, которые протестуют из-за карантина, жители Франции даже обрадовались локдауну – он позволяет пересидеть опасность дома.

"Я совру, если скажу, что мне не страшно",

– признается журналистка телеканала Euronews в Лионе Марика Димитриади.

Фото: Luc Nobout/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

По словам проживающей в Париже Анастасии, она и большинство ее коллег находятся в подавленном настроении. Многие не понимают, как лучше поступить в плане безопасности:

"Растерянность и непонимание, что нужно делать, стоит ли оставаться в Париже или стоит уехать пережидать карантин загород, – делится девушка своими чувствами с "Газетой.ру". – Хочется жить, а не бояться", – подчеркивает она. По ее мнению, решение властей заменить введенный из-за коронавируса комендантский час на жесткий карантин помогло отвлечь граждан от паники и страха за свою жизнь.

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Впрочем, не все столь остро восприняли ситуацию. По словам Екатерины, живущей в Ницце, во Франции уже все привыкли к подобным террористическим атакам, и в пятницу, 30 октября, все спокойно отправились в рестораны и на улицу, чтобы насладиться последним вечером перед изоляцией.

Фото: Louai Barakat/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

А жительница Парижа Валерия вообще не считает, что есть повод для беспокойства. По ее мнению, убийства, совершенные религиозными фанатиками, – дело случая. "В России может случиться такое же в любой день", - уверена она. Собственно, никто из опрошенных граждан РФ, проживающих во Франции, не сказал, что думает о возвращении на родину в связи с последними событиями в Пятой республике. 

В четверг, 29 октября, во Франции произошло несколько атак террористов. По оценке экспертов, так исламисты мстят французам за неуважение к их религиозным чувствам. В России допустили, что власти Франции своей политикой могут довести ситуацию до гражданской войны.

С 30 октября жителям Франции запрещено покидать свои дома без необходимости из-за распространения эпидемии COVID-19.

Фоторепортаж
Жители Ниццы погнали Макрона обратно в Париж
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Serge Arnal/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Фото: Norbert Scanella via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Фото: Aurelien Morissard via www.imago/www.imago-images.de/www.globallookpress.com Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com Фото: Norbert Scanella via www.imago-i/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
Ответить
YНе понял - а где двойной удар? И одного не вижу... Автор заметки дурак?
Гость
Ответить
Французы нарываются и получают заслуженную ответку.
1
новости партнеров

России придется несладко: чем грозит новое президентство Трампа

Американский лидер ужесточит позицию

Выборы в США загоняют Лукашенко в жесткие рамки – эксперт

Политические предпочтения Минска на американском направлении не совпадают с Москвой

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1096 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей