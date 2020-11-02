Еще год по графику: крымчанам озвучили худший сценарий по водоснабжению

Еще год по графику: крымчанам озвучили худший сценарий по водоснабжению
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
В регионе не нашлось новых запасов питьевой воды

Оптимистичные прогнозы по поводу того, что на Крымском полуострове в ближайшее время будут обнаружены большие запасы пресной воды, не оправдались. Таким образом, ситуация с нехваткой этого ресурса остается сложной.

Тревожными известиями поделился глава республики Сергей Аксенов. Он отметил, что на тему обширных запасов воды ходило немало "рассказов", однако на деле эксперты ничего подобного обнаружить не смогли, передает РИА "Новости".

Соответственно, кардинального решения этой крымской проблемы пока нет. Регион остается на водных графиках – крымчан обеспечивают водоснабжением только в строго отведенные часы.

Однако, по оценке Аксенова, такая ситуации, при самом негативном прогнозе, продлится никак не далее декабря 2021 года. По словам главы Крыма, такой вариант включает сценарий, при котором на протяжении всего этого времени в регионе будет наблюдаться "полное отсутствие осадков", пишет РИА "Новости".

К слову, недавно военные раскрыли подробности о ситуации с водой в Крыму. Объекты водоснабжения строят с опережением графика.

Ольга ФЕДОРОВА

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