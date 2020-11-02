Высокие счета за коммунальные услуги также могут говорить о том, что ее скоро придется заменить

Стиральная машинка – незаменимая техника в доме. Многие хозяйки пользуются ей буквально ежедневно, а поломка такой помощницы может очень дорого стоить. Однако если распознать поломку на ранних стадиях, тогда потери можно будет минимизировать.

Издает громкие звуки

Пожалуй, один из самых очевидных "симптомов" – это шум барабана. Громкие звуки могут говорить о проблемах с барабаном или даже двигателем стиральной машины. В этом случае лучше позвонить мастеру и выяснить причину поломки.

Плохо отстирывает

Если одежду приходится стирать по несколько раз, а пятна все равно остаются – это повод обратиться к мастеру.

Использует слишком много или слишком мало воды

Если после стирки в барабане остается вода или же ее не хватает, то это явно не очень хороший симптом. В будущем это может привести к появлению неприятного запаха или ухудшению качества стирки.

Неприятный запах

Причин такого недуга может быть много. Однако для начала можно попробовать после каждой стирки насухо вытирать барабан и оставлять дверцу открытой. Раз в месяц также нужно промывать стиральную машинку специальными хлорсодержащими средствами. Если запах не уходит, значит пора звонить мастеру.

Вырос счет за коммунальные услуги

Если счет за воду вдруг неожиданно стал больше привычного, возможно, что всему виной стиральная машина. В этом случае не нужно затягивать с ремонтом, который в любом случае обойдется дешевле.

Вы перегружаете стиральную машинку

Причиной поломки может стать перегруз. Все-таки не зря производители указывают максимальный вес загрузки. Постоянный перегруз значительно влияет на срок службы стиральной машины, снижая его в несколько раз.

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