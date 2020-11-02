Синоптики озвучили прогноз погоды в Москве в День народного единства

Воздух прогреется до 10 градусов

Москвичам рассказали, какой будет погода в День народного единства.

4 ноября в столичном регионе будет тепло и без осадков. "Дневная температура будет плюс 8-10 градусов", - сообщают РИА "Новости".

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также отметила, что ночью температура воздуха также будет плюсовой и упадет незначительно – до 4-6 градусов. 

Ранее россиянам напомнили о короткой рабочей неделе. Из-за праздника среда будет нерабочим днем, а во вторник продолжительность рабочего сократят на час. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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