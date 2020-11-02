Воздух прогреется до 10 градусов

Москвичам рассказали, какой будет погода в День народного единства.

4 ноября в столичном регионе будет тепло и без осадков. "Дневная температура будет плюс 8-10 градусов", - сообщают РИА "Новости".

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также отметила, что ночью температура воздуха также будет плюсовой и упадет незначительно – до 4-6 градусов.

Ранее россиянам напомнили о короткой рабочей неделе. Из-за праздника среда будет нерабочим днем, а во вторник продолжительность рабочего сократят на час.