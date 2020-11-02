Курс рубля
- Эксперт заявил об укреплении рубля: прогноз на неделю
- Названа опасность хранения денег в долларах
- Доллар перешагнул за 78 рублей
650 новости
Москвичам рассказали, какой будет погода в День народного единства.
4 ноября в столичном регионе будет тепло и без осадков. "Дневная температура будет плюс 8-10 градусов", - сообщают РИА "Новости".
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова также отметила, что ночью температура воздуха также будет плюсовой и упадет незначительно – до 4-6 градусов.
Ранее россиянам напомнили о короткой рабочей неделе. Из-за праздника среда будет нерабочим днем, а во вторник продолжительность рабочего сократят на час.
Американский лидер ужесточит позицию
Политические предпочтения Минска на американском направлении не совпадают с Москвой