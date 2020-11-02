Власти страны готовятся к новым акциям

В Америке возводят еще один забор. Таким образом пытаются защитить правительство, если после проведения 3 ноября всеобщих выборов возникнут очередные беспорядки.

Ограждение, подобное тому, что было установлено летом, после акций протеста, вспыхнувших в Миннеаполисе из-за убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда, закроет Эллипс и площадь Лафайет, протянется до проспекта Конституции и до 17-й улицы. Через Lafayette оно поднимется до H-стрит, а затем спустится по 15-й улице, уточняет CNN.

Это будет самый беспрецедентный шаг по обеспечению безопасности. Так власть подготовится к беспорядкам после выборов, особенно если 4 ноября не окажется явного победителя.

Между тем протесты в США не стихают, а лишь набирают силу. Массовые акции, сопровождаемые погромами, поджогами и разгулом мародеров, идут во многих городах. В 40 из них уже введен комендантский час. Непростая ситуация сложилась и на улицах Вашингтона.

Сотрудники отвечающей за охрану американского президента Секретной службы установили дополнительные ограждения у Белого дома. Протестующие хотели их прорвать и забросали светошумовыми гранатами полицейских. В ответ посыпались резиновые пули. Из толпы в сторону резиденции американского правительства полетели файеры и петарды.

Подготовились к возможным беспорядкам из-за выборов и предприятия, расположенные поблизости. Работники заколотили в зданиях окна и двери.