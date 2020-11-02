Глава РФ умело укрыл сделанные пометки прямо под объективами телекамер

Действия, проделанные президентом России Владимиром Путиным с оранжевой папкой, которая лежала перед ним на столе, попали на видео. Во время форума ""Россия зовет!" российский лидер использовал ее для того, чтобы скрыть заметки от объектива камер.

Один из присутствующих операторов смог заснять любопытные кадры: глава РФ фиксирует прямо на папке определенные пометки шариковой ручкой. Затем он делает ряд записей на листах бумаги.

По словам телеведущего Павла Зарубина, российский лидер сумел спрятать записанную им информацию от телекамер, чтобы она не стала предметом широкого обозрения, что вполне характерно для президента, считает журналист.

Во время форума Путин, сделав заметки, вытащил листы с текстом выступления и вывернул папку наизнанку. Затем он убрал туда все бумаги.

В видеотрансляции же можно было заметить ту самую папку лишь приглядевшись – основная камера была расположена под углом, из которого записи лидера не представлялось возможным рассмотреть. Недавно глава РФ выразил недовольство, раскрутив на столе ручку. В тот момент российский лидер принимал участие в онлайн-совещании с членами правительства, комментируя выступление участников онлайн-конференции. Также похожий случай произошел еще 11 лет назад, когда Путин занимал должность премьера. В ходе рабочего визита в Пикалево он потребовал от бизнесмена Олега Дерипаски подписать необходимое соглашение. После выполнения необходимого действия последний забрал у глава правительства ручку, однако тот в требовательной форме попросил вернуть ее назад.

новости партнеров