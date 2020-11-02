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Президент РФ Владимир Путин умеет найти правильные слова в любой ситуации, будь это разгон чиновников на совещании или ответ террористам. Общение с детьми ему тоже удается. В понедельник, 2 ноября, он буквально двумя фразами привел в чувство разволновавшегося подростка.
Глава государства по видеосвязи общался с участниками конкурса "Большая перемена", которые собрались в детском центре "Артек" на финальные испытания. Слово дали Даниилу из Дагестана. Он начал благодарить организаторов конкурса за предоставленную талантливым ребятам возможность себя проявить, но внимание большой аудитории во главе с президентом смутило парня.
Выждав небольшую паузу, Путин решил подбодрить Даниила:
"У тебя сегодня день рождения. Все, что ты сделаешь, что бы ты ни сказал, все на пользу! Все будет кстати!"
– заверил Путин. Он поздравил юношу с днем рождения, поздравления подхватили трибуны. В результате довольный Даниил справился с волнением и продолжил выступление.
Ранее журналисты обратили внимание на реакцию Путина, когда на совещании в прямом эфире девочка улеглась отдохнуть под прицелом видеокамер.
Недавно Путин признался, что внуки частенько звонят ему в Кремль. В рабочем кабинете президента даже есть специальное место, где хранятся подарки от юных наследников.
Конкурс "Большая перемена" является частью проекта "Россия – страна возможностей".
Рубль продолжает падение