Найденные обломки ракеты могут вообще не иметь отношения к рухнувшему лайнеру

На месте крушения малайзийского "Боинга" MH17 в полях под Донецком были обнаружены семь частей ракеты "Бук", однако они не представляют никакой ценности в деле о гибели самолета 17 июля 2014 г. в небе над воюющим Донбассом. На этот факт обратил внимание голландский журналист Эрик ван де Бик, который освещает на своем сайте идущий с марта этого года судебный процесс в Гааге.

Он отмечает, что западные СМИ крайне избирательно подают информацию с этого "потешного", как его оценивают некоторые эксперты, мероприятия.

А между тем в ходе суда местный прокурор Тийс Бергер заявил, что специалисты не смогли установить, что собранные обломки принадлежали ракете "Бук", которая якобы сбила MH17. Эти части вооружения могли оказаться в Донбассе до или после гибели малайзийского лайнера, поэтому они вовсе не важны.

"Это было всего лишь случайное замечание, сделанное Бергером, и поэтому оно не было замечено прессой. Тем не менее этот момент имеет огромное значение для всего дела", – цитирует "ПолитРоссия" обозревателя.

Напомним, сейчас в судебных слушаниях объявлен перерыв, заседания должны возобновиться уже завтра, 3 ноября. Фигурантами дела в качестве обвиняемых в причастности к крушению "Боинга" MH17 проходят граждане РФ Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко.

Служба безопасности Незалежной навязала международной следственной группе постулат о том, что самолет якобы был сбит российским ЗРК "Бук", специально пригнанным из одной из воинских частей ВС России.

Летом текущего года в руки украинского журналиста Анатолия Шария попали аудиопленки, свидетельствующие о фальсификации в недрах СБУ записей переговоров ополченцев в момент трагедии. На прошлой неделе об этом также рассказал политолог Владимир Корнилов, указав на то, как быстро спецслужбисты Незалежной представили эти пленки, а потом их отредактировали.

Один же из обвиняемых Дубинский на днях сообщил, что день крушения MH17 недалеко от села Зарощенское в Донецкой области был зафиксирован "Бук" ВС Украины, тогда же в небе свидетели наблюдали украинскую боевую авиацию.

