В Кремле рассказали, как пройдет 4 ноября в этом году

Торжественный прием в Кремле, который Владимир Путин традиционно проводит в День народного единства, в этом году отменяется. Об этом сообщил журналистам Дмитрий Песков.

В Кремле отметили, что из-за коронавируса от массовых торжеств приходится отказываться.

"При этом ряд других мероприятий в рамках Дня народного единства запланирован и сейчас готовится",

– добавил Песков. Его слова приводит URA.RU.

Напомним, что День народного единства в России отмечают с 2005 года. Для россиян 4 ноября сделали выходным днем.