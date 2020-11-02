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Торжественный прием в Кремле, который Владимир Путин традиционно проводит в День народного единства, в этом году отменяется. Об этом сообщил журналистам Дмитрий Песков.
В Кремле отметили, что из-за коронавируса от массовых торжеств приходится отказываться.
"При этом ряд других мероприятий в рамках Дня народного единства запланирован и сейчас готовится",
– добавил Песков. Его слова приводит URA.RU.
Напомним, что День народного единства в России отмечают с 2005 года. Для россиян 4 ноября сделали выходным днем.
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