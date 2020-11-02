Из остатков может получиться отличное удобрение

Существуют разнообразные способы, как заставить растения пышно цвести. Советы отличаются как по сложности их реализации, так и по эффективности. К примеру, использование рыбных отходов может принести пользу не только цветочным, но и огородным растениям – следует лишь правильно их применить.

В чем эффективность

Рыба – это тот продукт, в котором содержится большое количество витаминов и микроэлементов – фосфора, калия, магния и других.

После потребления рыбы в пищу остаются отходы – кости, голова, хвост. Вместо того, чтобы выкидывать их, можно извлечь неплохую выгоду.

Как использовать рыбные остатки

Чтобы растение пышно цвело, необходимо закопать в почву рыбью голову. Постепенно рыба начнет преть, питая землю полезными веществами.

Побочным эффектом метода скорее всего станет неприятный запах. Если вы не хотите мириться с этим, можно заменить рыбью голову на кости. Их нужно попросту положить на дренаж.

Рыбные остатки желательно использовать не только дома, но и в огороде. Например, добавлять их в компост, а также подкармливать измельченными костями посадки.

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