Итоговый форум "Сообщество" стартовал в Москве

Мероприятие завершится 3 ноября

В московском Гостином дворе начался итоговый форум "Сообщество", организованный Общественной палатой РФ. Площадка впервые работает в онлайн-формате. Мероприятие продлится два дня – 2 и 3 ноября.

На форуме собрались представители некоммерческих организаций и бизнеса, гражданские активисты и социальные предприниматели. Мероприятие посвящено вызовам и последствиям пандемии, поддержке граждан, корректировке нацпроектов и другим актуальным вопросам.

Участников поприветствовал президент Владимир Путин:

"Отрадно, что несмотря на неблагоприятную эпидемиологическую ситуацию, нынешний форум смог объединить на своей онлайн-площадке большое число участников – деятельных, неравнодушных людей. Тех, кто реальными делами стремится внести личный вклад в решение насущных задач, стоящих сегодня перед отечественным здравоохранением, наукой, образованием, культурой, туристической и экологической сферами".

Представители органов власти, а также экспертных и деловых кругов тоже примут участие в работе, цель которой – объединение единомышленников. Так например, замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина высказалась о поддержке россиян с детьми. По ее словам, финансовую помощь получили уже почти 80% семей – 1,3 миллиона. Всего во время пандемии государство поддержало 28 млн детей.

А вот уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова отметила, что после принятия поправок к Конституции обращений в аппарат омбудсмена по нарушению социальных прав граждан стало меньше – 33%. Она добавила, что россияне положительно отнеслись к изменениям:

"Люди стали с надеждой смотреть на те обязательства, которые подняты на конституционный уровень – индексация пенсий, МРОТ не менее прожиточного минимума, качество и доступность медицинского обслуживания".

Итоговый форум "Сообщество" проходит в Москве, так как столица возглавила региональный рейтинг Общественной палаты по качеству и масштабу некоммерческого сектора, а также открытости и онлайн-доступности информации о поддержке организаций. Согласно исследованию агентства "РАЭКС-Аналитика", в десятку также вошли Татарстан и Тюменская область.