Путин обратился к участникам конкурса "Большая перемена"

Путин обратился к участникам конкурса "Большая перемена"
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/
Всероссийский конкурс может стать ежегодным испытанием для талантливой молодежи, уверен глава РФ

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников государственного конкурса "Большая перемена", в котором принимают участие российские школьники. По словам лидера РФ, для раскрытия лидерских навыков, которые заложены в любом человеке в той или иной степени, необходимо создавать условия для их полноценного развития.

Президент отметил, что многие участвующие уже успели заявить о себе, продемонстрировав свои способности. Некоторые стали примером для сверстников.

Глава РФ также заявил, что государство обязательно поддержит молодое поколение во всех важных начинаниях. А конкурс "Большая перемена", добавил лидер, имеет все шансы на то, чтобы стать ежегодным мероприятием.

Финальная часть конкурса началась 1 ноября в центре "Артек". Мероприятие проходит на основе площадки "Россия – страна возможностей. Участники – более тысячи учеников общеобразовательных школ из всех субъектов РФ.

Победители состязания старших классов смогут получить 1 млн рублей и возможность поступить в ведущие  вузы России. А учащиеся средних классов получат в случае победы 200 тыс. рублей.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

На суде в Гааге опровергнута версия о причастности "Бука" к гибели "Боинга" MH17

Найденные обломки ракеты могут вообще не иметь отношения к рухнувшему лайнеру

Еще год по графику: крымчанам озвучили худший сценарий по водоснабжению

В регионе не нашлось новых запасов питьевой воды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1097 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей