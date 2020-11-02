Курс рубля
- Доллар по 120: аналитик о курсе валют после выборов президента США
- В какой валюте хранить сбережения: назван оптимальный вариант
- Доллар взлетел выше 80 рублей
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников государственного конкурса "Большая перемена", в котором принимают участие российские школьники. По словам лидера РФ, для раскрытия лидерских навыков, которые заложены в любом человеке в той или иной степени, необходимо создавать условия для их полноценного развития.
Президент отметил, что многие участвующие уже успели заявить о себе, продемонстрировав свои способности. Некоторые стали примером для сверстников.
Глава РФ также заявил, что государство обязательно поддержит молодое поколение во всех важных начинаниях. А конкурс "Большая перемена", добавил лидер, имеет все шансы на то, чтобы стать ежегодным мероприятием.
Финальная часть конкурса началась 1 ноября в центре "Артек". Мероприятие проходит на основе площадки "Россия – страна возможностей. Участники – более тысячи учеников общеобразовательных школ из всех субъектов РФ.
Победители состязания старших классов смогут получить 1 млн рублей и возможность поступить в ведущие вузы России. А учащиеся средних классов получат в случае победы 200 тыс. рублей.
Найденные обломки ракеты могут вообще не иметь отношения к рухнувшему лайнеру