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В следующем году в России могут появиться цифровые паспорта и прочие основные документы граждан страны. Они будут дублировать свои физические аналоги.
Как рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, подобное решение крайне близко к всеобщему согласованию. Он полагает, что до окончательного принятия осталось немного.
"Я думаю, что мы это решение согласуем и эта программа стартует уже в следующем году", – приводит его слова РИА "Новости".
Использование цифровых паспортов уже успели отработать на примере цифровых пропусков в начале пандемии. Предполагается, что все основные документы россиян можно будет хранить в мобильном телефоне в формате QR-кода.
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