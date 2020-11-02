Паспорта россиян планируют перевести в цифровой формат

Они будут храниться в телефоне

В следующем году в России могут появиться цифровые паспорта и прочие основные документы граждан страны. Они будут дублировать свои физические аналоги.

Как рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, подобное решение крайне близко к всеобщему согласованию. Он полагает, что до окончательного принятия осталось немного. 

"Я думаю, что мы это решение согласуем и эта программа стартует уже в следующем году", – приводит его слова РИА "Новости". 

Использование цифровых паспортов уже успели отработать на примере цифровых пропусков в начале пандемии. Предполагается, что все основные документы россиян можно будет хранить в мобильном телефоне в формате QR-кода. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

новости партнеров

На суде в Гааге опровергнута версия о причастности "Бука" к гибели "Боинга" MH17

Найденные обломки ракеты могут вообще не иметь отношения к рухнувшему лайнеру

Еще год по графику: крымчанам озвучили худший сценарий по водоснабжению

В регионе не нашлось новых запасов питьевой воды

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1097 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей