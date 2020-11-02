Они будут храниться в телефоне

В следующем году в России могут появиться цифровые паспорта и прочие основные документы граждан страны. Они будут дублировать свои физические аналоги.

Как рассказал глава Минцифры РФ Максут Шадаев, подобное решение крайне близко к всеобщему согласованию. Он полагает, что до окончательного принятия осталось немного.

"Я думаю, что мы это решение согласуем и эта программа стартует уже в следующем году", – приводит его слова РИА "Новости".

Использование цифровых паспортов уже успели отработать на примере цифровых пропусков в начале пандемии. Предполагается, что все основные документы россиян можно будет хранить в мобильном телефоне в формате QR-кода.