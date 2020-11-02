Предполагаемого убийцу "колбасного короля" поймали

Второго подозреваемого продолжают разыскивать

Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве "колбасного короля" Владимира Маругова. Об этом рассказала руководитель СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, одного из предполагаемых преступников удалось поймать. Его личность следователи не разглашают. Розыск второго продолжается, передает РИА "Новости".

Жуткое убийство владельца компании "Мясная империя" Владимира Маругова произошло в его собственной бане в подмосковной Истре. Бизнесмена с женой связали два человека в масках и начали вымогать деньги. Коммерсанту выстрелили из арбалета в грудь, женщине же удалось сбежать и вызвать полицию.

Карина СИРАЗОВА

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