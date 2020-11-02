Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Курсы валют доросли до рекорда 2014 года, а норвежцы готовятся к противостоянию с Россией – эти и другие события в ежедневной подборке.

Политика

Японцы полагают, что отставка Сергея Лаврова с поста МИД России поможет им вернуть Курилы.

Зеленский решил по-английски призвать украинцев противостоять России.

Алиев указал место России в Карабахском конфликте.

Политолог объяснил, почему Зеленский устроил истерику после решения КСУ.

В Европе может повториться Белорусский сценарий после прошедших выборов.

В бундестаге раскритиковали методы США против "Северного потока.

Всплыло секретное аудиосообщение Зеленского, где он размышляет о гибели Украины.

В Крыму потеряли надежду на воду из Украины.

Армия

Запад задействует военные базы Украины, чтобы сломать систему защиты Крыма.

Су-57 возвращается – названы сроки поставки в войска.

Норвегия готовится к противостоянии России.

Экономика

Курсы валют поднялись до рекордных значений – для евро подобный пик был лишь в марте 2014 года.

После скачка стоимости валюты, в Кремле дали оценку ситуации.

Жизнь

Россиян предупредили о возможности массовых увольнений в ближайшем будущем. Эксперты рассказали, каких профессий это может коснуться в первую очередь.

Граждане России оказались под ударом из-за событий во Франции.

Случайно брошенная фраза в суде Гааги опровергла причастность "Бука" к трагедии малазийского "Боинга".

Шоу-бизнес

Раскрыты подробности исчезновения Андрея Губина. По слухам, артист находится в плохом состоянии.

Умер актер из фильма "В бой идут одни "старики".