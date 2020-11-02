Что случилось сегодня: последние новости на 2 ноября

Что случилось сегодня: последние новости на 2 ноября
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Главные новости в России и мире - в обзоре "Утро.ру"

Курсы валют доросли до рекорда 2014 года, а норвежцы готовятся к противостоянию с Россией – эти и другие события в ежедневной подборке. 

Политика

Японцы полагают, что отставка Сергея Лаврова с поста МИД России поможет им вернуть Курилы. 

Зеленский решил  по-английски призвать украинцев противостоять России. 

Алиев указал место России в Карабахском конфликте. 

Политолог объяснил, почему Зеленский устроил истерику после решения КСУ. 

В Европе может повториться Белорусский сценарий после прошедших выборов.

В бундестаге раскритиковали методы США против "Северного потока.

Всплыло секретное аудиосообщение Зеленского, где он размышляет о гибели Украины. 

В Крыму потеряли надежду на воду из Украины. 

Армия

Запад задействует военные базы Украины, чтобы сломать систему защиты Крыма. 

Су-57 возвращается – названы сроки поставки в войска. 

Норвегия готовится к противостоянии России. 

Экономика

Курсы валют поднялись до рекордных значений – для евро подобный пик был лишь в марте 2014 года. 

После скачка стоимости валюты, в Кремле дали оценку ситуации. 

Жизнь

Россиян предупредили о возможности массовых увольнений в ближайшем будущем. Эксперты рассказали, каких профессий это может коснуться в первую очередь. 

Граждане России оказались под ударом из-за событий во Франции. 

Случайно брошенная фраза в суде Гааги опровергла причастность "Бука" к трагедии малазийского "Боинга". 

Шоу-бизнес

Раскрыты подробности исчезновения Андрея Губина. По слухам, артист находится в плохом состоянии. 

Умер актер из фильма "В бой идут одни "старики".

Евгения НАГОРСКАЯ

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