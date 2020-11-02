Курс рубля
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Курсы валют доросли до рекорда 2014 года, а норвежцы готовятся к противостоянию с Россией – эти и другие события в ежедневной подборке.
Политика
Японцы полагают, что отставка Сергея Лаврова с поста МИД России поможет им вернуть Курилы.
Зеленский решил по-английски призвать украинцев противостоять России.
Алиев указал место России в Карабахском конфликте.
Политолог объяснил, почему Зеленский устроил истерику после решения КСУ.
В Европе может повториться Белорусский сценарий после прошедших выборов.
В бундестаге раскритиковали методы США против "Северного потока.
Всплыло секретное аудиосообщение Зеленского, где он размышляет о гибели Украины.
В Крыму потеряли надежду на воду из Украины.
Армия
Запад задействует военные базы Украины, чтобы сломать систему защиты Крыма.
Су-57 возвращается – названы сроки поставки в войска.
Норвегия готовится к противостоянии России.
Экономика
Курсы валют поднялись до рекордных значений – для евро подобный пик был лишь в марте 2014 года.
После скачка стоимости валюты, в Кремле дали оценку ситуации.
Жизнь
Россиян предупредили о возможности массовых увольнений в ближайшем будущем. Эксперты рассказали, каких профессий это может коснуться в первую очередь.
Граждане России оказались под ударом из-за событий во Франции.
Случайно брошенная фраза в суде Гааги опровергла причастность "Бука" к трагедии малазийского "Боинга".
Шоу-бизнес
Раскрыты подробности исчезновения Андрея Губина. По слухам, артист находится в плохом состоянии.
Умер актер из фильма "В бой идут одни "старики".
Найденные обломки ракеты могут вообще не иметь отношения к рухнувшему лайнеру
Конфликт в Карабахе только на первый взгляд кажется локальным