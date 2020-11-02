Местный Минздрав уже приступил к срочному расследованию

Не менее пятнадцати человек скончались в Нигерии в результате осложнений, вызванных неизвестным заболеванием. Смертельная вспышка произошла в штате Дельта, в южной части страны.

Возраст погибших составил от 18 до 25 лет. По информации издания Vanguard, губернатор штата уже дал поручения местному Минздраву приступить к расследованию трагедии.

Эпидемиологические службы связались с родственниками скончавшихся, собрав необходимые для расследования образцов. По мнению специалистов, одной из наиболее вероятных причин массового летального исхода стала геморрагическая лихорадка, к которой, в том числе, относятся денге и Эбола, передает Vanguard.

Ранее сообщалось о том, что в бутербродной колбасе обнаружили генматериал вируса африканской свиной чумы. Такой результат стал первым случаем обнаружения экзовируса в Челябинской области в 2019 году.