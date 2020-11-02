Глава "Роскосмоса" намекнул на истинную причину задержки космических проектов

Дмитрий Рогозин отреагировал на критику Владимира Путина по поводу развития космической отрасли в нашей стране. Российский лидер упрекнул главу "Роскосмоса" в том, что данные им поручения до сих пор не выполнены, а ведомство не справляется со своими задачами. Рогозин дал свое объяснение.

По его словам, программы развития космической области, в том числе в рамках проекта "Сфера", о которых сегодня во время совещания упомянул президент, были внесены в Правительство еще в августе. Теперь "Роскосмос" ожидает, когда проекты примут и согласуют их финансирование. В "Твиттер" Рогозин заключил:

"Благодарен Президенту за поддержку развития научного космоса. Это важный итог сегодняшнего совещания у В.В.Путина".

Ранее Путин выразил недовольство работой "Роскосмоса", а также попросил Рогозина завершить формирование программ по развитию области, чтобы можно было решить вопрос с их финансированием. Президент подчеркнул, что это нужно решить как можно скорее, ведь помимо космической отрасли России также нужно выделять ресурсы на здравоохранение и поддержку бизнеса из-за ситуации с коронавирусом.

Тем временем Россия занимается созданием нового самолета Ил-96-400М – летающего командного пункта на случай ядерной войны, опережая в этом США. Его разработка началась по инициативе Рогозина.