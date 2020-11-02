Очистит все до скрипа: как приготовить универсальное моющее средство в домашних условиях

Очистит все до скрипа: как приготовить универсальное моющее средство в домашних условиях
Фото: imagebroker/Michaela Begsteiger/www.globallookpress.com
На помощь придут горчица, сода, хозяйственное мыло, уксус и нашатырный спирт

Каждая хозяйка мечтает найти такое средство, которое будет очищать любую поверхность – будь то плита, мойка, подоконник или что-то другое. Бытовая химия из магазина может быть дорогой, а иногда – вредной для здоровья. Пасту для уборки можно приготовить самостоятельно, тем более для этого понадобятся компоненты, которые есть под рукой у каждой хозяйки. 

Ингредиенты

  • Четыре столовые ложки сухой горчицы;
  • Одна столовая ложка пищевой соды;
  • 50 миллилитров жидкого хозяйственного мыла;
  • Столовая ложка 9%-ного уксуса;
  • Две столовые ложки нашатырного спирта.

Способ приготовления

Возьмите пластиковый контейнер и смешайте в нем горчицу, пищевую соду и жидкое хозяйственное мыло.

Добавьте столовую ложку 9%-ного уксуса. Тщательно перемешайте.

Напоследок влейте в смесь две столовые ложки нашатырного спирта.

Чудодейственная смесь готова! Желательно хранить ее в холодильнике, чтобы масса не испортилась и не потеряла своих свойств.

Применение

Приготовленную смесь можно использовать в двух консистенциях: либо разводить водой, либо применять в качестве пасты.

Отмечается, что средство подходит не только для очищения различных поверхностей, но и для мытья посуды. Кроме того, им даже можно стирать и отбеливать вещи.

Ранее "Утро.ру" рассказало, как отмыть пригоревшую кастрюлю с помощью народных методов. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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