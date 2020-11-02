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Каждая хозяйка мечтает найти такое средство, которое будет очищать любую поверхность – будь то плита, мойка, подоконник или что-то другое. Бытовая химия из магазина может быть дорогой, а иногда – вредной для здоровья. Пасту для уборки можно приготовить самостоятельно, тем более для этого понадобятся компоненты, которые есть под рукой у каждой хозяйки.
Ингредиенты
Способ приготовления
Возьмите пластиковый контейнер и смешайте в нем горчицу, пищевую соду и жидкое хозяйственное мыло.
Добавьте столовую ложку 9%-ного уксуса. Тщательно перемешайте.
Напоследок влейте в смесь две столовые ложки нашатырного спирта.
Чудодейственная смесь готова! Желательно хранить ее в холодильнике, чтобы масса не испортилась и не потеряла своих свойств.
Применение
Приготовленную смесь можно использовать в двух консистенциях: либо разводить водой, либо применять в качестве пасты.
Отмечается, что средство подходит не только для очищения различных поверхностей, но и для мытья посуды. Кроме того, им даже можно стирать и отбеливать вещи.
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