"Шоколадный король" может пойти под суд из-за отмывания средств через оффшоры

Госбюро расследований Украины направило запрос компетентным органам Британских Виргинских островов, Панамы и Кипра, в котором просит их помочь в поиске возможных фактов отмывания денег пятым президентом Незалежной Петром Порошенко. Об этом сообщила пресс-служба ГБР в понедельник, 2 ноября.

"Для получения необходимой информации в рамках уголовного производства Государственное бюро расследований обратилось к офису генерального прокурора за международной правовой помощью с международными запросами в компетентные органы Британских Виргинских островов, Республики Панама и Республики Кипр", – говорится в документе.

В ведомстве отметили, что речь идет о расследовании по статьям "Отмывание средств" и "Уклонение от уплаты налогов".

В настоящий момент следователи ГБР ведут досудебное расследование по факту совершения экс-главой государства в 2014 г. умышленных действий, направленных на открытие компании в юрисдикции Британских Виргинских островов, заявил исполняющий обязанности директора бюро Алексей Сухачев.

По информации следствия, компания создана при помощи кипрской и панамской юрфирм. Ее единственным бенефициарным владельцем указан лично пан Порошенко, указавший свой паспорт и адрес в Киеве при регистрации.

"В регистрационных документах было указано, что компания будет выполнять роль холдингового предприятия для украинских и кипрских структур кондитерской корпорации, основателем которой является пятый президент Украины, а источником средств для нее должны быть доходы от коммерческой деятельности", – подчеркнули в ведомстве.

Как пишет издание TK.media, объектом расследования украинских правоохранителей является Prime Asset Partners Limited (BVI), которая создана 21 августа 2014 г. на Британских Виргинских островах. Причиной ее открытия стала продажа "шоколадным королем" всея Украины его доли в кондитерской фабрике Roshen.

Лидер "Евросолидарности" уверяет, что создание структуры в оффшорах было необходимо для передачи активов в "слепой траст", поскольку это требовал Rothschild Trust и никак не связано с уклонением от уплаты налогов.

Между тем, в начале октября стало известно, что четыре международных банка отчитались перед казначейством США о о подозрительных транзакциях оффшорных компаний, связанных с паном Порошенко. Общая сумма переводов достигает $65 млн., сообщает СлідствоІнфо.

В отчетах банки констатировали: находясь на посту президента Украины, Порошенко мог принимать участие в незаконных действиях по созданию оффшорных компаний и не сообщал об этом в декларациях о доходах.

