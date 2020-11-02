Названы самые распространенные детские имена в Подмосковье

За день в регионе появились на свет почти 6800 малышей

Самыми популярными именами среди девочек оказались Анастасия, Мария и Татьяна. А вот мальчиков чаще всего называют Александрами, Максимами или Павлами.

Об этом сообщила начальник ГУ ЗАГС Московской области Елена Филатова.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что только 1 ноября в Подмосковье появились на свет 6 748 малышей. По словам Филатовой, 87% из них получили свидетельства о рождении прямо в роддоме, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Карина СИРАЗОВА

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