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Самыми популярными именами среди девочек оказались Анастасия, Мария и Татьяна. А вот мальчиков чаще всего называют Александрами, Максимами или Павлами.
Об этом сообщила начальник ГУ ЗАГС Московской области Елена Филатова.
Губернатор Андрей Воробьев отметил, что только 1 ноября в Подмосковье появились на свет 6 748 малышей. По словам Филатовой, 87% из них получили свидетельства о рождении прямо в роддоме, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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