Технологический прогресс гарантирует сокращение прежнего пятидневного формата

Переход государства к четырехднвной рабочей неделе – лишь вопрос времени. В какой-то момент власти примут соответствующее решение, так как оно является необходимым, чтобы избежать перепроизводства, заявил экономист Михаил Беляев.

По словам специалиста, в гуманитарную и производственную области вводят прогрессивные технологии – они и гарантируют в перспективе либо сокращение рабочего дня, либо "четырехдневку". Кто-то может потерять на этом прибыль, у кого-то заработок станет выше, как показал практический опыт, полученный во время пандемии.

"Здесь мы можем видеть, при карантине удаленное место почти стало нормой. Для бюджетников, которые уйдут на удаленку, заработок не изменится. А при сдельной работе будет минус". – уверен эксперт.

Беляев добавил, что четырехдневный формат является гарантированным следствием мирового прогресса.

"Три дня займут рекреационную сферу – воспитание детей или здоровья", – подытожил экономист в эфире радио "Комсомольская правда".

Ранее представитель Федерации независимых профсоюзов РФ Олег Соколов заявил, что сокращение рабочей недели зависит от экономической ситуации государства. В Министерстве труда уже успели оценить такую возможность, решив, что переход на сокращенный формат должен быть одним из государственных приоритетов.