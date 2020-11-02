В США посадили россиянина на 8 лет

Суд считает, что мужчина занимался кибер-преступлениями

Гражданина России Александра Бровко приговорили к восьми годам лишения свободы. Подобное решение вынес суд США еще 30 октября, однако известно об этом общественности стало только сейчас. 

Россиянина считают причастным к хищению и продаже персональных данных пользователей Сети. По оценке правоохранителей, ущерб, нанесенный 36-летним Бровко, оценивается свыше 100 миллионов долларов, пишет РИА "Новости". 

По данным следствия он занимался этим около десяти лет. Свою вину мужчина признал. Ранее Бровко был гражданином Чехии. 

Евгения НАГОРСКАЯ

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