Следователя уволили после заявления по делу группы Дятлова

Госслужащий не согласовал его с генпрокуратурой

Андрей Курьяков, занимавший должность замглавы Управления Генпрокуратуры на Урале, уволен из-за неполного служебного соответствия. Об этом стало известно сегодня, 2 ноября.

Как отмечает источник, перед исполнением крайней меры дисциплинарного наказания генпрокурор Игорь Краснов направил Курьякову соответствующее предупреждение. Такая мера была принята главой ведомства после заявления госслужащего об окончании проверки по факту массовой гибели группы Дятлова, произошедшей в 1959 году.

Действия Курьякова не были согласованы с Генпрокуратурой. Информация об увольнении госслужащего была подтверждена в пресс-службе ведомства, сообщает интернет-газета "Екатерингбург онлайн".

Ранее Курьяков заявил, что дятловцы не могли погибнуть вследствие урагана, так как на месте происшествия не было обнаружено никаких следов сейсмической активности.

Егор МАЛКОВ

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