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В Волгограде случилось страшное происшествие: несколько дней назад Роману Гребенюку проломили голову после ссоры в родительском чате, а вчера он скончался в реанимации. СМИ писали, что мужчина один воспитывал 12-летнюю дочь, но выяснялось, что это не так. Подробностями поделилась бывшая жена погибшего Алла.
"Он был отличный отец, вел здоровый образ жизни, обожал дочку",
– поделилась с журналистами знакомая Романа. Экс-супруга объяснила: она переехала в другой район города и, чтобы дочери не пришлось менять школу, они с Романом решили, что в будние дни девочка будет жить у него. Сами супруги расстались почти сразу после рождения ребенка.
Алла добавила, что в родительском чате на момент ссоры она тоже присутствовала. Все началось с того, что ее бывший муж предложил позвонить учителю, чтобы перенести сдачу теста на более поздний срок – дети не успевали.
Женщина, чей родственник впоследствии и избил Романа, призвала родителей не заниматься глупостями. После небольшой перепалки произошел конфликт, отметила бывшая Гребенюка.
"Прощения у нашей семьи тем более никто не просил. Сейчас виновные вообще не выходят на связь. Отключили телефон, никто до них не может дозвониться",
– рассказала Алла в беседе с "Московским комсомольцем". По ее словам, с сестрой погибшего еще пытались пообщаться, но ей никто не звонил. Похороны Романа запланированы на 4 ноября.
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