Учащиеся из семи регионов РФ рассказали об обычаях и традициях своих народов

Министерство просвещения вместе с Институтом изучения детства, семьи и воспитания РАО провело всероссийский открытый урок "Мы вместе", который проходит уже в четвертый раз. Программа была приурочена ко Дню народного единства и осуществляется в рамках национального проекта "Образование".

Подрастающее поколение с Башкирии, Чеченской Республики, Якутии, Удмуртии, Коми, Калмыкии и Бурятии рассказало в прямой трансляции о традициях и обычаях своих народов, населяющих Россию.

Так, Станислава Лумпова из Удмуртской Республикой поведала, что ее родной край славится сплетением скандинавской и тюркской культур. У нее появилось множество друзей со всех уголков страны – ребята часто проводили время вместе в детских лагерях и рассказывали друг другу о своей малой Родине.

А Анастасия Иванова и Ильшат Зайнетдинов – земляки: уроженцы Башкортостана познакомились на занятиях по пчеловодству. У ребят совпали интересы, и теперь они весело проводят вместе время.

Влад Бурнашев из Республики Саха рассказал, как смог найти множество новых друзей с помощью проекта "Мы вместе". На онлайн-уроке также выступил Ислам Джабиров из Чеченской Республики, рассказав, что учится в школе с русскими и ингушами, кумыками и аварцами, а также представителями многих других национальностей. Ислам заявил, что считает всех россиян одним народом – принципиальных отличий в менталитете он не видит, хотя каждая нация в РФ сохраняет свои обычаи и традиции.

На каждом открытом уроке организаторы устраивают конкурс, победитель которого может поехать в гости к другу в рамках организованной поездки. По итогам последнего мероприятия "Спорт – это жизнь" были отобраны три победителя, которые примут участие в следующем открытом уроке.