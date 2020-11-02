Спасателям и полицейским, контактировавшим с террористом, советуют самоизолироваться

Убивший трех человек в соборе Нотр-Дам в Ницце террорист Брахим А. инфицирован COVID-19. Об этом сообщает французская Le Figaro.

Отмечается, что экстремист мог заразить спасателей, которые оказывали ему первую помощь после жесткого задержания полицией. Те сотрудники, кто с ним контактировал, должны изолировать себя.

Напомним, 21-летний беженец из Туниса атаковал прихожан храма в прошлый четверг, 20 октября. Он зарезал ножом трех человек, в том том числе мать троих детей, и попытался двоим жертвам отрезать головы. Полицейским удалось подстрелить убийцу, сейчас он находится в больнице.

Президент Франции Эмануэль Макрон назвал это нападение терактом и увеличил число силовиков на улицах городов.

