Дорогие средства и приборы не помогут: признаки бесполезной уборки

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com Фото: imagebroker/Ulrich Niehoff/www.globallookpress.com Фото: rgb fotografie/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Фото: Frank May/picture alliance/www.globallookpress.com Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/www.globallookpress.com Фото: Vojtech Vlk/CTK/www.globallookpress.com
Многие из нас дома почти ежедневно выполняют некоторые дела неверно

Навести порядок и чистоту там, где живешь, не трудно. Важно запомнить, что даже самые дорогие чистящие средства и бытовая техника новейших моделей проблем не решат. Их надо правильно использовать, чтобы сэкономить время и добиться желаемых результатов и не совершать ошибок, из-за которых все предпринимаемые усилия окажутся напрасными. Как это сделать, расскажет "Утро.ру".

1. Многие во время уборки нередко забывают о ручках дверей шкафов и водопроводных кранов, являющихся самыми грязными местами в доме. Их следует как можно чаще протирать, причем неплохо бы с дезинфицирующим средством, особенно когда в доме есть болеющий человек. Так же надо ухаживать и за пультами дистанционного управления.

Фото: Hauke-Christian Dittrich/dpa/www.globallookpress.com

2. Прежде чем мыть окна и рамы, их нужно пропылесосить или хорошенько пройтись по ним влажной тряпкой. В противном случае не избежать капель грязи на стеклах.

3. Абсолютно бесполезна при уборке метелка для пыли – она ее не стирает, а переносит с одного места на другое. Лучше протирать мебель и остальное салфеткой из микрофибры.

4. Нежелательно пользоваться одной и той же тряпкой. После каждого наведения порядка ее следует постирать, а через несколько стирок и вовсе заменить на новую.

Фото: rgb fotografie/imageBROKER.com/www.globallookpress.com

5. После нанесения чистящего средства не спешите тереть, сделайте это через несколько минут. Иначе мыльный налет и грязь не растворятся и придется затратить больше усилий, чтобы отмыть все.

6. Жидкое средство для мытья посуды не подходит для очистки зеркал, стекол и глянцевых поверхностей. Его использование в таких целях приводит к появлению налета. не годится оно и для мытья разделочных досок.

7.  Губку для мытья посуды необходимо каждые несколько дней обрабатывать и раз в неделю менять. Иначе она скорее нанесет вред, чем пользу.

Фото: imagebroker/Ulrich Niehoff/www.globallookpress.com

8. Тесная расстановка тарелок и до отказа нагруженная корзина для приборов приведет к плохому результату, как и ополаскивание посуды перед загрузкой в посудомоечную машину. Да и сам этот прибор раз в месяц стоит промыть, как и снятый фильтр..

9. Во время стирки нельзя:

  • загружать в машинку чересчур много белья
  • сыпать порошка больше, чем указано на этикетке 
  • добавлять слишком большое количество кондиционера

Стирать нужно не только одежду, но и сумки, с которыми ходим в магазин, вывернув их перед этим наизнанку.

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/www.globallookpress.com

10. Не следует наносить полироль прямо на мебель, а то она осядет толстым слоем и придется попотеть, чтобы равномерно распределить ее по поверхности. Лучше побрызгать ею салфетку для пыли.

11. Важно следить и за мусорным ведром – хоть раз в десять дней мыть его, применяя чистящее средство с отбеливателем. Иначе от него может идти неприятный запах.

12. Зубные щетки не нужно хранить на закрытых полках, где из-за отсутствия света бактерии размножаются быстрее. Лучше ставить их в специальный стакан на подвесном держателе.

Фото: Frank May/picture alliance/www.globallookpress.com

13. И пылесосы требуют ухода. Их следует чистить, а мешки-пылесборники – менять, причем не тогда, когда они полностью забиты, а как только наполнились до половины.

Ранее "Утро.ру" подсказало, как приготовить универсальное моющее средство в домашних условиях.

Полина ДОРОЖКИНА

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