Смешные анекдоты на 4 ноября

Шутки от "Утро.ру" помогут начать день в хорошем настроении
Запах мандаринов и новогодней елки почувствуют не все.
Знаете, я все-таки считаю, что это серьезный повод начать волноваться, если Хеллоуин уже прошел, а вот сосед все еще висит на дереве.
Однажды я решил переехать в столицу. И потом решил, что я продаю квартиру в Саратове… – И покупаешь в Москве… – Ботинки!
Грустно, что после свадьбы жена вдруг перестает следить за собой. А за мной не перестала.
– Добрый день, это клининговая служба. Открывайте. – Ой-ой, пару минут, пожалуйста, а то у меня тут не прибрано.
– Я уже так жду этот момент, когда дочь и сын станут взрослыми и начнут жить отдельно. Я первым делом приеду к ним в гости, сниму куртку в коридоре, кину ее на пол. Разуваться на стану и пойду в грязных ботинках прям на кухню к холодильнику. Съем все самое вкусное, а после устрою показ мод и истерику на три часа...
– Попробуй, – шепнула мечта. – Пять лет колонии строгого режима, – решили в суде.
Если вы не знали, то сообщаю: если с утра проснуться чуть-чуть пораньше, можно успеть намного больше, прежде чем опять опоздаешь на работу.
– Ходил ругаться к начальнику. Зарплату получил и не понял, почему так мало денег получил. – Ага, и что он сказал? – Да ничего не сказал. Я просто забыл, что я настолько мало зарабатываю.
Решила поговорить с таксистом. Спрашиваю: – Вам нравится работать в такси? – Отвратительно. Как только получу права, то сразу же уволюсь.