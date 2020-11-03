Смешные анекдоты на 4 ноября

Смешные анекдоты на 4 ноября
Фото: Moritz Frankenberg/dpa/www.globallookpress.com
Шутки от "Утро.ру" помогут начать день в хорошем настроении
  • Запах мандаринов и новогодней елки почувствуют не все. 


  • Знаете, я все-таки считаю, что это серьезный повод начать волноваться, если Хеллоуин уже прошел, а вот сосед все еще висит на дереве. 


  • Однажды я решил переехать в столицу. И потом решил, что я продаю квартиру в Саратове…
    – И покупаешь в Москве…
    – Ботинки!


  • Грустно, что после свадьбы жена вдруг перестает следить за собой. А за мной не перестала. 


  • – Добрый день, это клининговая служба. Открывайте. 
    – Ой-ой, пару минут, пожалуйста, а то у меня тут не прибрано. 


  • – Я уже так жду этот момент, когда дочь и сын станут взрослыми и начнут жить отдельно. Я первым делом приеду к ним в гости, сниму куртку в коридоре, кину ее на пол. Разуваться на стану и пойду в грязных ботинках прям на кухню к холодильнику. Съем все самое вкусное, а после устрою показ мод и истерику на три часа...


  • – Попробуй, – шепнула мечта.
    – Пять лет колонии строгого режима, – решили в суде. 


  • Если вы не знали, то сообщаю: если с утра проснуться чуть-чуть пораньше, можно успеть намного больше, прежде чем опять опоздаешь на работу.


  • – Ходил ругаться к начальнику. Зарплату получил и не понял, почему так мало денег получил. 
    – Ага, и что он сказал?
    – Да ничего не сказал. Я просто забыл, что я настолько мало зарабатываю. 


  • Решила поговорить с таксистом. Спрашиваю:
    – Вам нравится работать в такси?
    – Отвратительно. Как только получу права, то сразу же уволюсь.
Юлия МИХАЙЛОВА

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