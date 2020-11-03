Пакет льгот и компенсаций заметно похудел ко второй половине 2020 года

Доход граждан, сохранивших работу в это коронавирусное время, заметно сократился. Работодатели в первую очередь срезали льготы и компенсационные выплаты сотрудникам, переведенным на удаленку. Премий тоже практически не выплачивают.

По данным портала по трудоустройству SuperJob, еще два года назад 91% работодателей предлагали своим сотрудникам различные "плюшки" к зарплате. Сейчас таковых осталось всего 56%, да и то их список льгот сократился до минимума.

Компенсацию расходов на мобильную связь сейчас получают лишь четверть граждан, трудящихся удаленно, и 28% тех, кто ездит в офис. Раньше эти выплаты получали 42% работников, передает РБК.

Оплачивать сидящим дома сотрудникам абонемент в бассейн или фитнес-клуб сейчас согласен лишь 1% работодателей. И даже покупать им полис добровольного медицинского страхования (ДМС) в период эпидемии готовы всего в 5% компаний.

При этом эксперты по рынку труда не считают отсутствие компенсационного пакета значимым фактором для человека, ищущего работу. Главное – размер и стабильность зарплаты. Поэтому работодатель сейчас вполне может позволить себе "жадничать" без ущерба для дела.

Ранее были обнародованы данные всероссийского соцопроса, согласно которым больше половины граждан РФ довольны своим материальным положением. При этом каждый пятый работодатель заявил, что продолжает платить стимулирующие премии и планирует повысить зарплаты еще в 2020 году. Однако другой опрос показал, что к концу года в России ожидается массовое сокращение штата.