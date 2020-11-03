Россиян лишили "плюшек" на работе

Россиян лишили "плюшек" на работе
Фото: imago images/photothek
Пакет льгот и компенсаций заметно похудел ко второй половине 2020 года

Доход граждан, сохранивших работу в это коронавирусное время, заметно сократился. Работодатели в первую очередь срезали льготы и компенсационные выплаты сотрудникам, переведенным на удаленку. Премий тоже практически не выплачивают.

По данным портала по трудоустройству SuperJob, еще два года назад 91% работодателей предлагали своим сотрудникам различные "плюшки" к зарплате. Сейчас таковых осталось всего 56%, да и то их список льгот сократился до минимума.

Компенсацию расходов на мобильную связь сейчас получают лишь четверть граждан, трудящихся удаленно, и 28% тех, кто ездит в офис. Раньше эти выплаты получали 42% работников, передает РБК.

Оплачивать сидящим дома сотрудникам абонемент в бассейн или фитнес-клуб сейчас согласен лишь 1% работодателей. И даже покупать им полис добровольного медицинского страхования (ДМС) в период эпидемии готовы всего в 5% компаний.

При этом эксперты по рынку труда не считают отсутствие компенсационного пакета значимым фактором для человека, ищущего работу. Главное – размер и стабильность зарплаты. Поэтому работодатель сейчас вполне может позволить себе "жадничать" без ущерба для дела.

Ранее были обнародованы данные всероссийского соцопроса, согласно которым больше половины граждан РФ довольны своим материальным положением. При этом каждый пятый работодатель заявил, что продолжает платить стимулирующие премии и планирует повысить зарплаты еще в 2020 году. Однако другой опрос показал, что к концу года в России ожидается массовое сокращение штата.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

На суде в Гааге опровергнута версия о причастности "Бука" к гибели "Боинга" MH17

Найденные обломки ракеты могут вообще не иметь отношения к рухнувшему лайнеру

Семеро убитых: в Вене неизвестные расстреляли людей в центре города

По предварительной информации, один из нападавших подорвал себя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в России

1097 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей