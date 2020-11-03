Счета за свет возможно уменьшить без особого труда

Чтобы сэкономить на электричестве, совсем не надо сидеть в темноте и холоде. Избавиться от лишних трат по коммуналке, разумно использовать ресурсы, сохраняя экологию, и не лишать себя привычного комфорта помогут 12 простых способов, о которых расскажет "Утро.ру".

1. Нужно почаще мыть окна – сквозь чистые стекла проникает на треть больше света, чем сквозь грязные. Благодаря природному освещению семейному бюджету не грозит большой урон, да и темнота в помещении наступит позже.

2. Следует использовать только энергосберегающие лампы или светодиоды. Они расходуют намного меньше киловатт, а светят помощнее.

3. Приобретая бытовую технику, необходимо выбирать самую эргономичную – классов: А, А+, А++ и А+++. Это поможет сэкономить целых 30% электроэнергии.

4. Сэкономить электричество помогут настольные лампы, светодиодные ленты и торшеры, Только включать их нужно по очереди, а не все сразу.

5. Уходя из дома или квартиры, надо обязательно погасить свет.

6. На ночь следует выключать из розеток все приборы. Неработающая, но включенная техника тоже потребляет электричество.

7. Также сократить количество киловатт можно, используя для готовки на электроплите посуду с ровным дном. Плотно прилегая к конфорке, оно быстрее нагревается, значит, и энергии будет затрачено меньше.

8. Не следует плотно набивать барабан стиральной машины. Из-за перегруза она израсходует на 10% больше света.

9. Чем выше температура стирки, тем больше электричества потребляет машинка. Стоит выбрать режим, например, при 30 градусах, – и света уйдет на треть меньше. К тому же чересчур горячая вода портит вещи.

10. Если в жилище не газовая, а электроплита, воду лучше кипятить в электрическом чайнике. Так будет экономичнее.

11. В чистом чайнике содержимое нагреется быстрее, на что также понадобится меньше киловатт. Поэтому следует чаще мыть этот бытовой прибор.

12. При глажке вещей, которым не требуется сильный нагрев утюга, прибор стоит время от времени выключать из розетки. Качестве глажки не пострадает, а электроэнергии уйдет меньше.

Ранее "Утро.ру" перечислило способы сократить затраты на "коммуналку". Платить меньше в полтора – два раза удастся при своевременной оплате счетов, установке счетчиков, энергосберегающих ламп и пластиковых окон.