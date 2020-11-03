Художнику было 85 лет

Сегодня стало известно о печальном событии в мультипликационной сфере. На 86 году жизни этот мир покинул Владимир Шафранюк. Знаменитый художник-конструктор кукол подарил советскому и российскому зрителю мультики о Незнайке.

Знаменитость также поучаствовал в создании полюбившегося миллионам мультфильма "Волшебник Изумрудного города".

Конструктор кукол ушел из жизни у себя в квартире, передает телеканал РЕН ТВ.

Владимир Алексеевич родился 14 февраля 1935 г. Образование будущий известный художник получил в столичном инженерно-физическом институте. В период с 1964 по 1967 гг творил на киностудии "Союзмультфильм".

Напомним, вчера стало известно о трагической гибели известной писательницы, автора ряда фантастических книг Киры Измайловой.