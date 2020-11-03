ЦРУ признали сильным врагом российских спецагентов

ЦРУ признали сильным врагом российских спецагентов
Сергей Нарышкин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Разведчиков РФ сравнили с балеринами

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США являются главными противниками российских спецагентов. Это признал глава Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.

По его словам, ЦРУ относится к "сильнейшим разведкам мира", поэтому в СРВ к американским агентам принято относиться как к основным оппонентам. Что, впрочем, не мешает ведомствам двух стран делиться информацией и действовать как партнеры, например, в сфере борьбы с международным терроризмом.

При этом российских разведчиков Нарышкин рекомендовал не сбрасывать со счетов. По его словам, отечественная разведывательная школа является одной из ведущих в мире, а СВР входит в международный ТОП-3 по эффективности.

"Это, знаете, как школа русского балета или школа советских и российских математиков – это объективно",

приводит мнение Нарышкина РИА "Новости".

Ранее Нарышкин поделился аналитическими данными по выборам в США. По его словам, Америку ждет кризис из-за непрозрачной системы подсчета присланных по почте бюллетеней для голосования.

Николай ВИКТОРОВ

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