Чтобы быстро помочь комнатному цветку, больших усилий не потребуется

Не стоит расстраиваться и паниковать, если листики любимой герани подсохли. Исправить ситуацию легко и просто, но сначала необходимо выяснить, почему это произошло. Как устранить проблему, расскажет "Утро.ру".

Причины засыхания герани

1. Летом это может быть солнечный ожог. На него укажут сухие желтые и коричневые пятна, а также полное высыхание листьев.

2. Кроме того, вредит комнатному цветку неправильная температура и слишком сухой воздух. Это характерно для времени, когда в квартирах работает отопление, ведь горшки с геранью находятся на подоконниках, над горячими батареями.

3. В почве не хватает серы, азота, магния, цинка, железа и других необходимых питательных веществ. Недостаток этих элементов налицо, если до засыхания листики герани пожелтели.

4. Любимый многими хозяйками комнатный цветок страдает и тогда, когда его помещают в чересчур тесный горшок. Он не дает корням получить достаточное количество питательных веществ, и растение сохнет.

5. Болеет герань также из-за переизбытка удобрений, недостаточного полива и засохшего грунта.

Как быстро помочь герани

Высохшие листья следует аккуратно удалить стерильными инструментами.



Растение нужно подкормить, но не перестараться. Летом делать это следует один раз в десять дней, в холодное время года – единожды за две недели.

Поливать цветок следует обильно, но пореже. Зимой не стоит делать это больше одного раза в десять дней. Чтобы вода не застаивалась, надо подготовить хороший дренаж.

Для пересадки герани в горшок попросторнее больше подойдет весна. Здоровое растение в любое время года нормально перенесет такую процедуру. Только нужно позаботиться о хорошей почве и регулярно вносить удобрения.

Ранее стало известно, что нужно осенью делать с геранью, чтобы она хорошо перезимовала и порадовала пышным цветом весной.

