Мнение экспертов производящей ЗРК "Бук" корпорации "Алмаз-Антей" будет услышано

В Россию направлен запрос, касающийся доклада экспертов компании "Алмаз-Антей" в связи с крушением малайзийского "Боинга" в Донецкой области Украины летом 2014 года. Об этом сообщил во вторник, 3 ноября, судья Хендрик Стинхейс в ходе слушаний по делу MH17 в Нидерландах.

Стинхейс подчеркнул, что расследование еще не завершено. В частности, суд решил привлечь экспертов для "исследования изображения и звука". Кроме того, появились вопросы к специалистам концерну ПВО "Алмаз-Антея".

"Судья направил ряд запросов России. РФ в ответ запросила перевести отчеты. Это было сделано, и мы направили их российской стороне. Сейчас мы ожидаем ответ",

– передает РИА "Новости" слова судьи.

Суд по делу рухнувшего в Донбассе рейса МН17 начался в Нидерландах в марте 2020 года. Голландский прокурор с подачи Киева обвинил ополченцев ДНР в том, что они сбили самолет из предоставленного Россией ЗРК "Бук". Москва передала группе международных следователей отчет, в котором доказывалось, что сбившая МН17 ракета была пущена с подконтрольной Киеву территории Украины.

В октябре 2020 г. РФ вышла из консультаций с Нидерландами и Австралией по делу МН17. В МИД РФ пояснили, что за время сотрудничества зарубежные следователи не приняли во внимание мнение Москвы и отчеты ее технических специалистов.

Ранее эксперт доказал с помощью фото и видеокадров, что представленные СБУ документы по делу МН17 были сфальсифицированы. В свою очередь,голландский журналист Эрик ван де Бик обратил внимание, что даже западная пресса игнорировала предоставленные Россией сведения. Это помогло Украине перетянуть на свою сторону общественное мнение.