Важен правильный порядок уборки

Наверняка, каждая хозяйка сталкивается с такой проблемой: пыль скапливается на поверхности мебели крайне быстро. Не помогает ни влажная уборка, ни пылесос. Что же делать в данном случае?

Существует несколько нюансов, которые избавят вас от необходимости браться за тряпку каждый день.

Правило №1. Необходимо начинать уборку сверху, то есть с потолка и люстры. Затем нужно постепенно спускаться вниз.

Дело в том, что когда вы вытираете пыль сразу с полок, то ее частицы поднимаются вверх. Они оседают на люстре и потолке, а после снова возвращаются на свое прежнее место.

Желательно мыть люстру, потолок и стены не обычной водой, а разбавленной с кондиционером для белья. Тогда загрязнения будут устраняться гораздо быстрее.

Правило №2. Важно периодически вытирать пыль со шкафов. Именно там скапливается большое количество грязи, которая в дальнейшем распространяется по всей квартире.

Необходимо протирать поверхность шкафов хотя бы раз в неделю.

Что касается инструментов для уборки, то наилучшим вариантом является специальная швабра с плоской тканевой насадкой. Это значительно облегчит вам жизнь, так как не придется залазить на стулья, чтобы дотянуться до верхних локаций.

Также желательно отдать предпочтение одноразовым тканевым салфеткам. Дело в том, что некоторые хозяйки забывают тщательно стирать тряпки после использования. Скопившаяся на них пыль никуда не девается и во время следующей уборки остается на мебели.

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